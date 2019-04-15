Власти Краснодара вернули в муниципальную собственность землю в Музыкальном микрорайоне

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-15T13:01:39+03:00

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Верховный суд РФ окончательно подтвердил право муниципалитета на земельные участки под дорогами по улице Московской и Петра Метальникова. Решения выложили на официальном сайте ведомства.

- Речь идет о 13-ти участках общей площадью более 17,2 гектаров. Судебные разбирательства по этому вопросу шли несколько лет. Компания «Каталина Парк» пыталась через суд обязать администрацию выплатить ей более 580 миллионов рублей в качестве компенсации за изъятие земли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

- Это большая общая победа. Поздравляю с ней всех жителей «Музыкального» микрорайона, которые проявили активность, собрали достаточно большое количество подписей. И поддержали действия администрации по возвращению земли под дорогами городу, - прокомментировал Евгений Первышов.

Ранее более 4 тысяч жителей «Музыкального» подписали обращение, в котором поддерживают позицию администрации краевого центра. Они отметили, что это необходимо для развития микрорайона.

Возвращение земельных участков в муниципальную собственность позволит приступить к проектированию трамвайной линии от Солнечной до Петра Метальникова. Ее протяженность составит 2,5 километров в одну сторону. Также начнутся работы по развитию инженерных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU