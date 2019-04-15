В Геленджике задержали автомошенников

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-15T13:15:59+03:00

Им грозит до шести лет тюрьмы

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В дежурную часть Геленджика обратился местный житель. Он заявил о хищении автомобиля.

Выяснилось, что мужчину недавно задержали сотрудники ОГИБДД за вождение без прав. Иномарку направили на штрафстоянку. После пяти суток ареста заявитель хотел забрать машину, но автомобиль уже отдали мужчине и женщине, которые предъявили договор купли-продажи транспортного средства.

Потерпевший свою легковушку не продавал и документы не подписывал. Стоимость причиненного ущерба составила 650 000 рублей.

Со слов работников штрафстоянки сотрудники полиции составили ориентировку на розыск подозреваемых. Потерпевший узнал по ней работников юридической компании, с которыми заключал договор на защиту его интересов. Документ он подписывал, не читая, в изоляторе временного содержания.

Краснодарцев в возрасте 25 и 37 лет задержали на территории города-курорта. Они признались, что подложили потерпевшему договор купли-продажи его автомобиля.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU