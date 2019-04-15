ГК «ЮгСтройИнвест» провела Всекубанский субботник в микрорайонах «Панорама» и «Губернский»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-15T14:49:10+03:00

А после уборки территорий и высадки фамильных деревьев ГК «ЮгСтройИнвест» подарила жителям своего микрорайона площадку для выгула и дрессировки собак

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В субботу, 13 апреля, в ЖК "Губернский" прошел не просто субботник, а настоящий праздник чистоты с танцами, музыкой и угощениями. Его устроил для жителей «ЮгСтройИнвест». По традиции, все праздники здесь отмечают дружно, целым микрорайоном. Это субботнее утро не стало исключением: наводить порядок в «Губернском» вышли сотни семей.

А на Семейной аллее в этот день высадили фамильные деревья вишни и сакуры. Таким образом семьи «Губернского» приняли участие в челлендже главы города «Краснодар - 10 000 деревьев». В этот день в двух микрорайонах посадили 100 деревьев. Сажать деревья в своих микрорайонах - добрая традиция группы компаний «ЮгСтройИнвест». За весь период ее существования в «Губернском» и «Панораме» было высажено более 300 деревьев.

На этом подарки не закончились. Рядом с аллеей торжественно открыли уникальную площадку для выгула и дрессировки собак. Такой нет во всем Краснодаре. По этому поводу в «Губернском» устроили отдельный праздник с шоу дрессированных собак, конкурсами и подарками. Каждому четвероногому гостю подарили косточку.

Мероприятия прошли очень душевно. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» по традиции провела их с жителями своих микрорайонов. Приятно, что в «Губернском» живут активные и неравнодушные люди, которые любят свой микрорайон и хотят сделать его еще более красивым и чистым. Думаю, они по достоинству оценят и наш подарок - современную площадку для выгула и дрессировки собак. Теперь у собачников будет место, где можно общаться, обмениваться опытом и заниматься обучением своих питомцев - прокомментировал Андрей Анашкин, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест».

«ЮгСтройИнвест» называют самым социально-ответственным застройщиком. В своих микрорайонах вместе с жилыми домами компания возводит всю необходимую инфраструктуру. В «Губернском» есть детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, зона барбекю, роллердром, крытый тренажёрный зал и воркаут-площадки. Есть своя школа и детский сад. Близится к завершению строительство еще одного детского сада-яслей. Совсем скоро он откроет свои двери для 300 малышей.

Справка:

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из лидеров на строительном рынке России. Один из первых застройщиков юга страны, который начал реализовывать масштабные проекты комплексной жилой застройки. Микрорайоны от ЮСИ часто называют «город в городе» - настолько обширна и разнообразна созданная здесь инфраструктура. «ЮгСтройИнвест» возводит качественное жилье и формирует городскую среду, комфортную для современного человека.

Группа компаний входит в список крупнейших застройщиков страны. За 15 лет работы на строительном рынке ввела в эксплуатацию более 3 100 000 м² жилья. Группа компаний ведет строительство микрорайонов в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. На сегодняшний момент сдано 147 домов, в которых проживают более 146 тысяч человек. Генеральным директором компании является Почетный строитель России Юрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU