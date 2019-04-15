Коммунисты отметили День Советской космонавтики

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-15T13:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на ненастную погоду в пятницу, 12 апреля, коммунисты и комсомольцы пришли почтить память по-настоящему народного героя, открывшего человечеству великий путь. Каждый из участников акции стремился высказать слова, идущие из глубин души, – о космосе, о первом человеке, его покорившем, о Сергее Павловиче Королёве, о других конструкторах и космонавтах, на века вписавших свое имя в историю России и человеческой цивилизации.

В начале мероприятия молодому коммунисту Дмитрию Мельникову был вручен партийный билет.

Затем к собравшимся обратился с речью член Бюро Краснодарского крайкома партии Александр Вергелес. Он сказал:

— Это была победа всего советского народа. Космическая отрасль была только вершиной айсберга советской промышленности, научного и человеческого потенциала. Каждая победа в космосе закладывалась ещё у школьной доски. Бесплатное образование подарило стране тысячи талантливых инженеров, учёных, медиков, рабочих, способных производить уникальные, еще никем не опробованные технологии и совершить огромный скачок вперед. Советский космос подарил уникальные разработки, которые и сейчас мы можем наблюдать и применять в повседневной жизни. Но самый главный подвиг совершил Юрий Гагарин. Он смело шагнул в неизвестность, открыв нам новый путь. И хотя сейчас некоторые деятели стыдливо стирают на фотографиях слово «СССР» на шлеме первого космонавта, всему он запомнился именно советским человеком!..

Первый секретарь Комитета Карасунского местного отделения КПРФ Галина Затеева напомнила о значении полета Ю.А. Гагарина для СССР, о том, как новость в один миг облетела весь Советский Союз, и каждый гражданин осознавал, что есть и его маленький вклад в эту большую победу.

— Сейчас Юрий Гагарин не только остается символом достижений прошлых лет, но и указывает нашей молодежи на те высоты, цели и силы, которые таит в себе человеческий потенциал, – убежденно говорила Галина Ивановна. – И мы уверены, что и в будущем сотни молодых людей будут стремиться повторить этот подвиг и совершать новые подвиги на благо страны и народа.

Член союза писателей России Владимир Киселев прочитал свои стихи, посвященные космическому полету. В них прозвучали мысли о стремлении ввысь человека прошлой эпохи и о современном упадочном духе потребительства.

Все участники мероприятия выразили убеждение, что, несмотря на затишье и мнимую «стабильность» современной, «постсоветской» России, впереди – новые подъемы и достижения. Власть будет народной, и потомки первых космонавтов с гордостью понесут дальше знамя Советской эпохи.

ИСТОЧНИК KP.RU