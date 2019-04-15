В Армавире пенсионерка убила ножом сожителя дочери
В Армавире завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летней местной жительницы, Она обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
Женщина 6 лет арендовала квартиру по улице Кирова, где проживала совместно с дочерью. А вскоре к ним подселился мужчина. Он встречался с дочерью обвиняемой.
3 октября прошлого года пенсионерка и мужчина распивали алкоголь. Между собутыльниками возник словесный конфликт, в ходе которого пенсионерка нанесла ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки.
Сожительница потерпевшего вызвала сотрудников скорой помощи. Бригада врачей констатировала смерть мужчины.
Согласно результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает хроническим органическим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.
- Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера в ближайшее время будут направлены в суд, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU