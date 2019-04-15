2019-04-15T13:34:08+03:00
Происшествия

В Армавире пенсионерка убила ножом сожителя дочери

Женщина страдает хроническим органическим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий
Александра ПОДУШКО
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В Армавире пенсионерка убила ножом сожителя дочериВ Армавире пенсионерка убила ножом сожителя дочериФото: Олег ЗОЛОТО
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В Армавире завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летней местной жительницы, Она обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).

Женщина 6 лет арендовала квартиру по улице Кирова, где проживала совместно с дочерью. А вскоре к ним подселился мужчина. Он встречался с дочерью обвиняемой.

3 октября прошлого года пенсионерка и мужчина распивали алкоголь. Между собутыльниками возник словесный конфликт, в ходе которого пенсионерка нанесла ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки.

Сожительница потерпевшего вызвала сотрудников скорой помощи. Бригада врачей констатировала смерть мужчины.

Согласно результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая страдает хроническим органическим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

- Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера в ближайшее время будут направлены в суд, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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