В «Орленке» проходит Всероссийский слет юных пожарных

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-15T13:35:15+03:00

В программе участвуют дети 11-16 лет из 11 регионов страны

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В программе участвуют дети 11-16 лет из 11 регионов страны, финалисты IV Всероссийского смотра-конкурса детских пожарных отрядов «Лучшая дружина юных пожарных России».

Основное образовательное пространство слёта – «Пожарная академия ВДПО» (ВДПО Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество») – это игровая модель, которая представляет собой детско-юношеское учебное заведение, где каждый участник, сумевший пройти вступительные испытания по выполнению приёмов пожарно-прикладного спорта, пробует свои силы в роли борца с огнем.

Вначале смены состоялась пресс-конференция «Юные пожарные», на которой орлята встретились с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества, спасателями и госслужащими. Ребята задавали гостям вопросы о развитии Всероссийского детско-юношеского движения «Юный пожарный», о том, как развивается пожарно-спасательный спорт в нашей стране и о детях-героях, проявивших себя в чрезвычайных ситуациях.

«Пожарная академия ВДПО» воспитывает в орлятах ответственное отношение к вопросам безопасности и лидерские качества. Осваивая технику и приёмы тушения пожаров, ребята учатся правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Владея навыками профессионального спасателя, даже ребёнок в случае ЧП может спасти чью-то жизнь.», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Студенты «Пожарной академии ВДПО» изучают правила пожарной безопасности, отрабатывают действия в чрезвычайных ситуациях, в случае возгорания, в том числе с применением первичных средств пожаротушения, учатся оказывать помощь пострадавшим.

Финальным событием смены станет праздник «День Пожарной академии ВДПО», на котором представители Всероссийского добровольного пожарного общества подведут итоги учёбы в Академии и наградят почётными грамотами самых активных студентов.

Организаторами проекта выступают: ВДЦ «Орлёнок», Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество».

ИСТОЧНИК KP.RU