2019-04-15T13:51:29+03:00
Общество

На Кубани аграриям окажут погектарную поддержку на застрахованные сельхозземли

На это из федерального и краевого бюджетов выделили 78,8 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На селекторном совещании в Минсельхозе России обсуждали вопросы развития агрострахования. В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

- На Кубани выделили около 340 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на господдержку в сфере агрострахования, - отметил Андрей Коробка.

- В этом году также можно дополнительно получить субсидии на застрахованные площади сельхозземель. Речь идет о погектарной поддержке. На эти цели выделено 78,8 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Начало выплат возможно после заключения договоров страховании, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Замглавы Кубани по итогам совещания поручил краевому минсельхозу проработать вопрос информирования сельхозпроизводителей о механизмах агрострахования через муниципальные органы управления АПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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