На Кубани аграриям окажут погектарную поддержку на застрахованные сельхозземли
На селекторном совещании в Минсельхозе России обсуждали вопросы развития агрострахования. В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
- На Кубани выделили около 340 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на господдержку в сфере агрострахования, - отметил Андрей Коробка.
- В этом году также можно дополнительно получить субсидии на застрахованные площади сельхозземель. Речь идет о погектарной поддержке. На эти цели выделено 78,8 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Начало выплат возможно после заключения договоров страховании, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Замглавы Кубани по итогам совещания поручил краевому минсельхозу проработать вопрос информирования сельхозпроизводителей о механизмах агрострахования через муниципальные органы управления АПК.
ИСТОЧНИК KP.RU