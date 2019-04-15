2019-04-15T14:03:22+03:00
Политика

Жители Староминского района при поддержке КПРФ выиграли дело у частной компании

С них требовали оплату за работу, которую не проводили
Иван ЕГОРОВ
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В Староминском суде состоялось очередное слушание по нашумевшему делу – иску ООО «Домсервис» (прежде – ООО «Перспектива») к жителям многоквартирного дома № 51, расположенного в станице по улице Мира.

Как сообщалось, частная компания, которой ранее уже было отказано в удовлетворении «аппетита», переименовавшись, через некоторое время вновь потребовала от жителей оплаты за непроизведенную работу. В ответ станичники позвали на помощь представителей Краснодарского крайкома КПРФ.

Коммунисты откликнулись на просьбу и неоднократно приезжали в станицу вместе с оператором телеканала КПРФ «Красная Линия». А руководитель фракции КПРФ в краевом Заксобрании, второй секретарь крайкома партии Павел Соколенко направил соответствующий запрос в прокуратуру края.

И вот на днях дело, получившее широкий общественный резонанс, было рассмотрено в суде. Результат – победа жильцов. Справедливость восторжествовала!

ИСТОЧНИК KP.RU

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