В Курганинском районе осудят закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-15T14:06:06+03:00

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В полицию Курганинского района обратился местный житель. Он рассказал о том, что на одной из улиц города молодой человек прячет что-то в цветочной клумбе. Заявитель также предоставил видеозапись с камер видеонаблюдения.

Ориентировку на розыск мужчины направили всем наружным нарядам полиции. Уже через несколько часов его задержали территории городского автовокзала. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Там 32-летний приезжий пояснил, что прятал «закладки» с наркотиками на территории Курганинска. Он рассказал полицейским и другие адреса тайников. Там они они нашли 8 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин общей массой более 5 граммов.

Выяснилось, что задержанный, временно проживал в Тверской области, через Интернет устроился на работу курьером по сбыту наркотиков.

- От своего начальника он по смс он получил задание отправиться в Краснодарский край, снять в Армавире жилье, после чего поехать в Курганинск. Там он нашел в тайнике сверток с героином. Далее по инструкции, он разложил свертки по адресам и собирался вернуться обратно в Армавир, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 32-летнего гражданина сопредельного государства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сотрудники полиции устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU