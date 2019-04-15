2019-04-15T15:04:42+03:00
Общество

В Геленджике спасатели сняли женщину с горы

Туристка подвернула ногу и не смогла спуститься
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба «Кубань-СПАС»ФОТО: пресс-служба «Кубань-СПАС»
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Инцидент произошел 14 апреля возле села Прасковеевка. Женщина вместе с подругой гуляла в районе скалы «Парус», затем они решили забраться на ближайшую гору, чтобы полюбоваться видами. Но в пути одна из путешественниц подвернула ногу и дальше не могла идти.

- Ее подруга вызвала спасателей, - сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС». – С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали женщину и оказали ей первую помощь. От медицинской помощи она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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