В Геленджике спасатели сняли женщину с горы

СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-15T15:04:42+03:00

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Инцидент произошел 14 апреля возле села Прасковеевка. Женщина вместе с подругой гуляла в районе скалы «Парус», затем они решили забраться на ближайшую гору, чтобы полюбоваться видами. Но в пути одна из путешественниц подвернула ногу и дальше не могла идти.

- Ее подруга вызвала спасателей, - сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС». – С помощью альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали женщину и оказали ей первую помощь. От медицинской помощи она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU