Коммунисты провели субботник в честь 100-летия «Великого почина»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-15T15:06:28+03:00

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Ровно сто лет назад, в апреле 1919 года, когда ещё бушевала Гражданская война, слесарь депо «Москва-Сортировочная» Иван Бураков предложил сослуживцам бесплатно потрудиться на пользу революции – отремонтировать паровозы, позарез нужные для перевозки грузов. Энтузиастов тогда набралось немного – полтора десятка человек. Однако после того, как «великим почином» заинтересовался В.И. Ленин, Председатель Совета народных комиссаров РСФСР, субботники стали практиковаться по всей стране.

В связи с памятной датой – столетием со дня первого коммунистического субботника – комсомольцы и молодые коммунисты Краснодара проявили трудовой энтузиазм, поставив своей целью привести в надлежащий вид спортплощадку в парке у стадиона «Кубань». Возглавили акцию члены Бюро крайкома КПРФ Александр Вергелес, Олег Кунда и Алексей Шакин, а также секретарь контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения партии Игнат Панеш. А поддержку в проведении мероприятия оказала администрация Центрального городского округа.

Эта площадка с турниками и другими спортивными снарядами появилась еще в советское время. Но высокое качество металла позволило тренажерам простоять до нашего времени, нужно было только периодически их красить. Много лет сюда каждое утро приходят десятки живущих рядом горожан, чтобы тренироваться на свежем воздухе.

Физкультурники были обрадованы инициативе активистов КПРФ и ЛКСМ РФ, поддержали их работу добрыми словами и хорошим настроением. А через несколько часов площадка засияла новыми красками.

ИСТОЧНИК KP.RU