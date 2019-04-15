Жительницу Анапы обвиняют в убийстве собственного ребенка

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-15T17:06:11+03:00

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Следственный отдел по городу Анапе СКР Краснодарского края возбудил уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в убийстве собственной дочери.

- Как установило следствие, днем 14 апреля 2019 года подозреваемая вместе с 4-летней дочерью была в гостях в станице Гостагаевской. Она вышла с ребенком во двор частного домовладения, где и ударила его ножом в шею. От полученных травм ребенок скончался на месте, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После совершения преступления, женщина вернулась в дом и рассказала о содеянном его хозяевам, которые вызвали бригаду скорой помощи и полицейских.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В ходе расследования также изучат условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU