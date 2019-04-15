В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-15T17:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 20 апреля в честь 28-й годовщины принятия закона о реабилитации казачества, состоится на Городской площади пройдет парад Кубанского казачьего войска.

- Начало торжественного мероприятия запланировано на 10:00. В это время у войскового Собора Александра Невского начнется традиционный молебен. Затем казаки пройдут по улице Красной на Городскую площадь, где ровно в полдень и начнется парад, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Открывать шествие будет взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Помимо расчетов ККВ по площади пройдут казаки, принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади в 2015 году. Кроме того, в мероприятии примут участие представители Союза казачьей молодежи.

Напомним, казачий парад в Краснодаре по традиции проходит в преддверии годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU