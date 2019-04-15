2019-04-15T17:50:44+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет парад Кубанского казачьего войска

Мероприятие состоится 20 апреля
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодаре 20 апреля в честь 28-й годовщины принятия закона о реабилитации казачества, состоится на Городской площади пройдет парад Кубанского казачьего войска.

- Начало торжественного мероприятия запланировано на 10:00. В это время у войскового Собора Александра Невского начнется традиционный молебен. Затем казаки пройдут по улице Красной на Городскую площадь, где ровно в полдень и начнется парад, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Открывать шествие будет взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Помимо расчетов ККВ по площади пройдут казаки, принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади в 2015 году. Кроме того, в мероприятии примут участие представители Союза казачьей молодежи.

Напомним, казачий парад в Краснодаре по традиции проходит в преддверии годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проверят системы оповещения населения
Детский омбудсмен Кубани посетила Дом ребенка в женской исправительной колонии №3
Жительницу Анапы обвиняют в убийстве собственного ребенка
Коммунисты провели субботник в честь 100-летия «Великого почина»
В Геленджике спасатели сняли женщину с горы
В Сочи вновь ожидается ветер
В Курганинском районе осудят закладчика наркотиков
Жители Староминского района при поддержке КПРФ выиграли дело у частной компании
На Кубани аграриям окажут погектарную поддержку на застрахованные сельхозземли
В «Орленке» проходит Всероссийский слет юных пожарных
В Армавире пенсионерка убила ножом сожителя дочери
Коммунисты отметили День Советской космонавтики
ГК «ЮгСтройИнвест» провела Всекубанский субботник в микрорайонах «Панорама» и «Губернский»
В Геленджике задержали автомошенников
Власти Краснодара вернули в муниципальную собственность землю в Музыкальном микрорайоне
На Кубани «Тотальный диктант» написали более 1800 человек
Сочинские врачи спасли ногу 68-летнему мужчине
В Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно вернуться в Россию
В Новороссийске осудили ювелира-мошенника
Славянском районе спасатели вытащили парня из канализационного колодца