2019-04-15T18:05:56+03:00
Общество

Детский омбудсмен Кубани посетила Дом ребенка в женской исправительной колонии №3

Татьяна Ковалева осмотрела кухню, игровую и спальни
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО:пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краюФОТО:пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю
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В колонии со своими детьми находятся 19 осужденных женщин. Там же расположен реабилитационный центр, где ребятишки работают с психологами и логопедами. Этот единственный на Кубани дом ребенка находится в Усть-Лабинском районе.

Сейчас в нем живут 20 ребятишек разного возраста: с рождения до полутора лет, с полутора до 2-х лет и от двух до трех лет. Дети после трехлетнего возраста передают родственникам осужденной женщины или опекуну.

- Десять осужденных женщин получили от уполномоченного по правам ребенка рекомендации по исполнению юридических процедур, осуществляемых в рамках семейно-правовых взаимоотношений, - сообщает пресс-служба УФСИН края.

Дом ребенка ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю занял третье место во Всероссийском конкурсе «Счастливое детство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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