В Краснодаре проверят системы оповещения населения

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-15T18:54:11+03:00

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В Краснодаре пройдет очередная проверка технического состояния системы оповещения населения. Она запланирована на 22 апреля 2019 года.

- В момент включения электросирен через электронные СМИ краснодарцам расскажут о порядке действий в случае ЧС. Проверка будет учебной, поэтому горожан просят не паниковать и оставаться дома или на рабочем месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской защиты Краснодара.

Там также отметили, что проверка системы оповещения населения пройдет 22 апреля с 10:45 до 12:00 часов.

Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, означающий «Внимание всем!». Во время его звучания необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать специальное сообщение.

Стоит отметить, что проверки системы оповещения населения с включением электросирен проводят в Краснодаре регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU