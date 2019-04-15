В Краснодаре проверят системы оповещения населения
В Краснодаре пройдет очередная проверка технического состояния системы оповещения населения. Она запланирована на 22 апреля 2019 года.
- В момент включения электросирен через электронные СМИ краснодарцам расскажут о порядке действий в случае ЧС. Проверка будет учебной, поэтому горожан просят не паниковать и оставаться дома или на рабочем месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской защиты Краснодара.
Там также отметили, что проверка системы оповещения населения пройдет 22 апреля с 10:45 до 12:00 часов.
Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, означающий «Внимание всем!». Во время его звучания необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать специальное сообщение.
Стоит отметить, что проверки системы оповещения населения с включением электросирен проводят в Краснодаре регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU