В Краснодаре наградили сотрудников Росгвардии

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-15T19:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин встретился с личным составом. Он поблагодарил за качественное выполнение задач и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам подразделений Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

- Указом Президента Российской Федерации за высокие личные показатели в служебной деятельности семь росгвардейцев удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Жукова и медали «За отличие в охране общественного порядка», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по КК.

Помимо этого, Сергей Захаркин вручил почетный диплом лауреата Всероссийского творческого конкурса Росгвардии «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова» жительнице столицы Кубани Ларисе Фишер. Она в этом творческом состязании заняла второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU