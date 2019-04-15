2019-04-15T21:08:06+03:00
Спорт

Финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре

Победу одержала команда 25-й гимназии
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодарский Мемфис Гриззлис - чемпион! Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Краснодарский Мемфис Гриззлис - чемпион! Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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15 апреля в краснодарском дворце спорта «Олимп» завершился баскетбольный турнир среди школьных команд Junior NBA. На Кубани проект курирует ПБК «Локомотив-Кубань».

Юниорская Лига НБА – это молодежная международная программа, позволяющая детям изучать базовые навыки и основные принципы лучшей игры с мячом.

Краснодар подобный турнир принимал впервые, школьники краевого центра могли почувствовать себя настоящими звездами, ведь каждая из 30 команд носила форму реального клуба сильнейшей лиги планеты.

— На протяжении всей своей истории наш клуб создавал и поддерживал детские спортивно-образовательные проекты. Все ребята, которые занимаются баскетболом, мечтают быть похожими на своих кумиров. Junior NBA дает им возможность пусть на короткий срок почувствовать себя одним из них, — рассказал спортивный директор молодежных команд клуба «Локомотив-Кубань», куратор проекта Василий Сивер.

Первым чемпионом Junior NBA в Краснодаре стала команда гимназии №25, выступавшая под брендом «Мемфис Гриззлис», второе место у «Бостон Селтикс» из 99 школы, а «бронза» у «Торонто Рэпторс» школы № 50.

- Здорово, что такой турнир впервые прошел в Краснодаре! Я был приятно удивлен уровнем игры. Финал же получился просто фантастическим. Такие игры вдохновляют ребят на то, чтобы посвящать жизнь большому спорту – наверняка и сегодня кто-то навсегда влюбился в баскетбол, - говорит министр спорт Кубани Андрей Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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