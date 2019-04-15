«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Нур-Султане

СЕГОДНЯ 21:16 2019-04-15T21:16:48+03:00

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Краснодарские баскетболисты в очередном матче Единой лиги отправились на велодром в Нур-Султане, чтобы сразиться с местной «Астаной».

Перед этой игрой «Локомотив-Кубань» вел заочную борьбу с «Астаной» и «Зенитом» за четвертое место по итогам регулярки. Теперь казахская команда за бортом этой тройки, а «железнодорожники» укрепили свои позиции.

«Локо» был убедительнее на протяжении всего матча и добыл победу, хотя «Астана» в четвертой четверти смогла отыграть солидное отставание и сравнять счет.

В этот вечер чемпионский режим врубил Дорелл Райт: за матч у него 30 очков и феноменальные 7 из 9 трехочковых. Матеуш Понитка тоже отстал ненамного (23 очка, 9 из 11 с игры и 6 подборов), а Дмитрий Кулагин собрал коллекцию из 8 очков, 10 ассистов и 6 подборов. Итог – 93:83 в пользу краснодарцев.

- Тяжелая игра, как мы и ожидали. Она была насыщена единоборствами, что тоже не стало для нас сюрпризом. Больше всего меня порадовал командный дух. Все сражались друг за друга, каждый отдавал на площадке свой максимум, и это стало залогом победы. Я горжусь своими парнями и поздравляю болельщиков с победой! - отметил Боб Доневалд, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU