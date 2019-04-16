На Кубани подвели итоги отопительного сезона

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-16T07:51:37+03:00

На модернизацию котельных в этом году направят порядка 340 миллионов рублей из краевого бюджета

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– Все муниципалитеты показали высокий уровень надежности и качества подготовки к зиме. Мы должны закрепить эти результаты и уже сейчас начать готовиться к следующему отопительному периоду, – отметил губернатор.

В течение текущего сезона на территории региона не произошло ни одной аварии на системах теплоснабжения.

- В этом году на модернизацию котельных направят порядка 340 миллионов рублей из краевого бюджета. На эти деньги планируется заменить все приборы учета расхода газа на современные. Также запустить более 10 обновленных котельных, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Такие меры позволят существенно улучшить качество услуг по теплоснабжению, снизить расходы и накопленную задолженность за природный газ

По словам главы края, благодаря модернизации сократится количество выбросов вредных веществ в атмосферу.

Напомним, на Кубани аграриям окажут погектарную поддержку на застрахованные сельхозземли. На это выделено 78,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU