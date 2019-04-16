В Краснодаре задержали парней, которые похитили из магазина 40 мобильных телефонов
В дежурную часть Краснодара обратился сотрудник службы безопасности рынка, расположенного на улице Новороссийской. Мужчина рассказал, что обходил территорию в ночное время, когда обнаружил взломанный роллет одной из торговых точек. Недалеко двое молодых людей забрасывали на крышу другого магазина различные предметы.
- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на месте происшествия местных жителей 18 и 19 лет. Парни признались, что с помощью обычной деревянной палки проникли в магазин, откуда похитили около 40 мобильных телефонов. А когда они увидели охранника, испугались и решили избавиться от украденного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU