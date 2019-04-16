В Новороссийске отремонтируют корабль-музей «Михаил Кутузов»
В 2019 году крейсеру «Михаил Кутузов» исполняется 65 лет. 17 лет корабль-музей находится в Новороссийске.
- В этом году судно поставят на доковый ремонт в новороссийском СРЗ, а затем работы продолжатся у причала №33. В реконструкции будут применяться современные технологии. Вопрос с ремонтом возник давно, последний раз корабль обновляли 30 лет назад, - рассказал заведующий музеем Сергей Назаров.
- Во время визита заместителя министра обороны РФ – начальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, генерала-полковника Картаполова Андрея Валериевича было принято окончательное решение о реконструкции судна, - сообщил на своей странице в Instagram мэр Игорь Дяченко.
На время проведения ремонта самый большой в стране корабль-музей не закроется, в нем и дальше будут проводить экскурсии для жителей и гостей города. Весь процесс реконструкции займет около двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU