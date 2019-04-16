2019-04-16T08:35:04+03:00
Происшествия

В Сочи таможенники не дали вывезти валюту в Израиль

За незадекларированные средства гражданам грозит штраф
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Южного таможенного управленияФото: пресс-служба Южного таможенного управления
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В городе-курорте в ходе таможенного контроля международного авиарейса Сочи – Тель-Авив выявили двух пассажиров, которые пытались вывезти иностранную валюту.

- В «зеленом коридоре» остановили пассажира, вылетающего в Израиль. Мужчина заметно нервничал. Таможенники уточнили, перевозит ли он наличную валюту. Выяснилось, что у него есть определенная сумма для личных нужд. В его ручной клади находилась наличная валюта в сумме 9640 Евро, 5250 рублей РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного таможенного управления.

Гражданин Израиля рассказал, что часть денег призовые. Он выиграл их в покер в казино. О том, что такую сумму при вылете за рубеж необходимо декларировать, он не знал.

На этом же рейсе была остановлена гражданка России, которая пыталась вывезти 10 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей РФ.

Таможенники возбудили два дела об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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