Кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу
В Сочи завершился турнир по керлингу. Участие в соревнованиях приняли 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Калининградской областей, Красноярского края.
- Кубанские представительницы выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу. Регион представили спортсменки краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта – это Юлия Портунова, Ольга Жаркова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Наталья Налимова, - сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
- Команда выиграли в 10 из 11 игр. Кубанские спортсменки уступили лишь представительницам из Санкт-Петербурга. На третьем месте керлингистки из Подмосковья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре. Победу одержала команда 25-й гимназии.
ИСТОЧНИК KP.RU