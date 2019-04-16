2019-04-16T08:50:45+03:00
Спорт

Кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу

Участие в соревнованиях принимали 20 команд
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Сочи завершился турнир по керлингу. Участие в соревнованиях приняли 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Калининградской областей, Красноярского края.

- Кубанские представительницы выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу. Регион представили спортсменки краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта – это Юлия Портунова, Ольга Жаркова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Наталья Налимова, - сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

- Команда выиграли в 10 из 11 игр. Кубанские спортсменки уступили лишь представительницам из Санкт-Петербурга. На третьем месте керлингистки из Подмосковья, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре. Победу одержала команда 25-й гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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