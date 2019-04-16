2019-04-16T09:13:59+03:00
Происшествия

В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Белоглинского района получили информацию о том, что 27-летний местный житель причастен к незаконному хранению запрещенных веществ. Перевозит он их в своем желудке.

Подозреваемого задержали дома у знакомого. Мужчину доставили в больницу, где врачи при помощи эндоскопа извлекли из желудка подозреваемого сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона общей массой более полутора граммов.

Как сообщил молодой человек, наркотик он приобрел для личного употребления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанный находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре задержали уличных грабителей
В Краснодаре открылась выставка «Кубаньпродэкспо»
В Щербиновском районе отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину
В Темрюке в спальню к пенсионерке заползла змея
В Краснодаре мужчина, находившийся в федеральном розыске, вынес 70 шоколадок из гипермаркета
В Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налогов
В Краснодаре пройдет первый тур чемпионата России по регби-7
Из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей
Кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу
В Сочи таможенники не дали вывезти валюту в Израиль
В Новороссийске отремонтируют корабль-музей «Михаил Кутузов»
В Краснодаре задержали парней, которые похитили из магазина 40 мобильных телефонов
На Кубани подвели итоги отопительного сезона
«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Нур-Султане
Финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре
В Краснодаре наградили сотрудников Росгвардии
В Краснодаре проверят системы оповещения населения