СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-16T09:13:59+03:00

В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Белоглинского района получили информацию о том, что 27-летний местный житель причастен к незаконному хранению запрещенных веществ. Перевозит он их в своем желудке.

Подозреваемого задержали дома у знакомого. Мужчину доставили в больницу, где врачи при помощи эндоскопа извлекли из желудка подозреваемого сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона общей массой более полутора граммов.

Как сообщил молодой человек, наркотик он приобрел для личного употребления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанный находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU