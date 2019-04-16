2019-04-16T09:33:41+03:00
Общество

Из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей

Такое решение было принято на 72 заседании городской Думы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В бюджете Краснодаре зарезервировали деньги для строительства сетей уличного освещения в микрорайоне Гидростроителей. Это решение было принято по инициативе главы краевого центра на 72-м заседании городской Думы города.

- На проектирование и строительство сетей уличного освещения по улице Автолюбителей, Артезианской и Снесарева выделят 14,3 миллиона рублей. Деньги направлены департаменту городского хозяйства и ТЭК. Сумма рассчитана с учетом выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Вместе с жителями мы договорились, что найдем в бюджете необходимые средства для строительства сетей уличного освещения. До конца года, как и обещали горожанам, постараемся сети смонтировать и подключить. И решить эту проблему микрорайона Гидростроителей, - сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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