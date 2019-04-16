Из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей
В бюджете Краснодаре зарезервировали деньги для строительства сетей уличного освещения в микрорайоне Гидростроителей. Это решение было принято по инициативе главы краевого центра на 72-м заседании городской Думы города.
- На проектирование и строительство сетей уличного освещения по улице Автолюбителей, Артезианской и Снесарева выделят 14,3 миллиона рублей. Деньги направлены департаменту городского хозяйства и ТЭК. Сумма рассчитана с учетом выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- Вместе с жителями мы договорились, что найдем в бюджете необходимые средства для строительства сетей уличного освещения. До конца года, как и обещали горожанам, постараемся сети смонтировать и подключить. И решить эту проблему микрорайона Гидростроителей, - сказал Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU