2019-04-16T10:22:06+03:00
Происшествия

В Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налогов

Она задолжала государству свыше 8 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налоговВ Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налоговФото: Архив "КП"
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В Новороссийске завершено предварительное расследование по уголовного дела в отношении фактического руководителя ООО «Стройторг». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

В ноябре 2016 года женщина учредила на своего знакомого предприятие. Однако фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, которая занималась оптовой торговлей строительными материалами, осуществляла сама.

- В сентябре 2017 года женщина вносила в налоговые декларации за четвертый квартал 2016 года и второй квартал 2017 года ложные сведения о сумме предъявляемого налогового вычета. В результате женщина не выплатила государству свыше 8 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Обвиняемая полностью признала вину. На ее недвижимость и автомобиль следствие наложило арест.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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