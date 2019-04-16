2019-04-16T10:37:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина, находившийся в федеральном розыске, вынес 70 шоколадок из гипермаркета

Он более двух месяцев скрывался от следствия за мошенничество
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В краевой столице росгвардейцы за кражу шоколада задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

- В одном из супермаркетов города мужчина хотел пронести мимо кассы сладости. Злоумышленник спрятал под одежду более 70 плиток шоколада. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые прибыли после сигнала на место происшествия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

При проверке по базе данных выяснилось, что 32-летний житель Республики Дагестан находится в федеральном розыске. Инициатором выступили правоохранители Кабардино-Балкарской Республики. Задержанный более двух месяцев скрывался от следователей за мошенничество.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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