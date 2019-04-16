В Краснодаре мужчина, находившийся в федеральном розыске, вынес 70 шоколадок из гипермаркета

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-16T10:37:57+03:00

Он более двух месяцев скрывался от следствия за мошенничество

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В краевой столице росгвардейцы за кражу шоколада задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

- В одном из супермаркетов города мужчина хотел пронести мимо кассы сладости. Злоумышленник спрятал под одежду более 70 плиток шоколада. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые прибыли после сигнала на место происшествия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

При проверке по базе данных выяснилось, что 32-летний житель Республики Дагестан находится в федеральном розыске. Инициатором выступили правоохранители Кабардино-Балкарской Республики. Задержанный более двух месяцев скрывался от следователей за мошенничество.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU