В Темрюке в спальню к пенсионерке заползла змея
В Темрюке 15 апреля помощь спасателей понадобилась пожилой женщине-инвалиду, которая проживает в доме на три квартиры.
Пенсионерка заметила у себя в спальне полутораметрового полоза. Сначала она пыталась палкой прогнать змею, но та начала шипеть и кидаться. Тогда женщина решила обратиться за помощью к спасателям.
- На место выехали сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели, используя специальные клещи, отловили змею и выпустили ее в естественную среду обитания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».
Напомним, в Геленджике спасатели сняли женщину с горы. Туристка подвернула ногу и не смогла спуститься. Инцидент произошел 14 апреля возле села Прасковеевка.
ИСТОЧНИК KP.RU