2019-04-16T10:49:25+03:00
Происшествия

В Темрюке в спальню к пенсионерке заползла змея

Пожилая женщина пыталась самостоятельно прогнать ее, но та начала шипеть и кидаться
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: "Кубань-Спас"Фото: "Кубань-Спас"
Изменить размер текста:

В Темрюке 15 апреля помощь спасателей понадобилась пожилой женщине-инвалиду, которая проживает в доме на три квартиры.

Пенсионерка заметила у себя в спальне полутораметрового полоза. Сначала она пыталась палкой прогнать змею, но та начала шипеть и кидаться. Тогда женщина решила обратиться за помощью к спасателям.

- На место выехали сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели, используя специальные клещи, отловили змею и выпустили ее в естественную среду обитания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в Геленджике спасатели сняли женщину с горы. Туристка подвернула ногу и не смогла спуститься. Инцидент произошел 14 апреля возле села Прасковеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре задержали уличных грабителей
В Краснодаре открылась выставка «Кубаньпродэкспо»
В Щербиновском районе отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину
В Краснодаре мужчина, находившийся в федеральном розыске, вынес 70 шоколадок из гипермаркета
В Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налогов
В Краснодаре пройдет первый тур чемпионата России по регби-7
Из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей
В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»
Кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу
В Сочи таможенники не дали вывезти валюту в Израиль
В Новороссийске отремонтируют корабль-музей «Михаил Кутузов»
В Краснодаре задержали парней, которые похитили из магазина 40 мобильных телефонов
На Кубани подвели итоги отопительного сезона
«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Нур-Султане
Финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре
В Краснодаре наградили сотрудников Росгвардии
В Краснодаре проверят системы оповещения населения