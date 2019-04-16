В Темрюке в спальню к пенсионерке заползла змея

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-16T10:49:25+03:00

Пожилая женщина пыталась самостоятельно прогнать ее, но та начала шипеть и кидаться

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В Темрюке 15 апреля помощь спасателей понадобилась пожилой женщине-инвалиду, которая проживает в доме на три квартиры.

Пенсионерка заметила у себя в спальне полутораметрового полоза. Сначала она пыталась палкой прогнать змею, но та начала шипеть и кидаться. Тогда женщина решила обратиться за помощью к спасателям.

- На место выехали сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели, используя специальные клещи, отловили змею и выпустили ее в естественную среду обитания, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в Геленджике спасатели сняли женщину с горы. Туристка подвернула ногу и не смогла спуститься. Инцидент произошел 14 апреля возле села Прасковеевка.

ИСТОЧНИК KP.RU