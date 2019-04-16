В Щербиновском районе отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину
15 апреля около 20:00 в районе 5-го километра автодороги село Екатериновка – хутор Красный Дар произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «ВАЗ- 211440» находился 34-летний водитель. Он наехал на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
В результате 54-летний пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Кубани 15 апреля зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 2 наезда на пешеходов, в них 2 человека были травмированы.
Напомним, в Тимашевском районе водитель иномарки наехал на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU