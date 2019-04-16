2019-04-16T11:03:49+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину

Пешехода с травмами госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: УГИБДД по Краснодарскому краюФото: УГИБДД по Краснодарскому краю
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15 апреля около 20:00 в районе 5-го километра автодороги село Екатериновка – хутор Красный Дар произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «ВАЗ- 211440» находился 34-летний водитель. Он наехал на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате 54-летний пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 15 апреля зафиксировано 11 аварий, в которых один человек погиб и 13 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 2 наезда на пешеходов, в них 2 человека были травмированы.

Напомним, в Тимашевском районе водитель иномарки наехал на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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