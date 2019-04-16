В Краснодаре открылась выставка «Кубаньпродэкспо»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-16T11:22:17+03:00

На ней свою продукцию представили 40 кубанских предприятий

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В краевой столице в «Экспоград Юг» открылась выставка производителей пищевой и перерабатывающей промышленности. Одновременно с ней проходят также экспозиции InterFood Krasnodar, вин и алкогольных напитков Vinorus, а также FoodTech Krasnodar.

- На выставках InterFood Krasnodar и «Кубаньпродэкспо» презентуют продукты питания и напитки более 70 производителей из России и зарубежных стран. На мероприятии регион представит 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как рассказали в минсельхозе Кубани, фермерские хозяйства, агрокомплексы, фабрики Краснодарского края на «Кубаньпродэкспо» продемонстрируют ассортимент своей продукции. В планах – проведение переговоров о поставках своей продукции на потребительский рынок.

На площадке «Экспоград Юг» в дни выставки пройдут кулинарные мастер-классы, а также круглые столы, конференции и семинары.

Экспозиция продлится до 18 апреля. Попасть на нее может любой желающий. Вход свободный.

Напомним, на Кубани подвели итоги отопительного сезона. На модернизацию котельных в этом году направят порядка 340 миллионов рублей из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU