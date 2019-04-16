2019-04-16T11:37:41+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали уличных грабителей

Они избили местного жители и похитили его телефон [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре задержали уличных грабителейВ Краснодаре задержали уличных грабителейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Краснодара обратился 20-летний парень. Он рассказал, ночью на Красной к нему подошли двое неизвестных и потребовали отдать мобильный телефон. Получив отказ, злоумышленники избили краснодарца. А после забрали смартфон.

Фото: УМВД по Краснодару

Фото: УМВД по Краснодару

- Полицейские установили маршрут злоумышленников и поймали их в съемной квартире на улице Чайковского. Задержанными оказались 18-летние парни из Гулькевичского района. Они признались, что сдали чужой телефон в комиссионный магазин, а 5 000 рублей уже потратили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Выяснилось, что один из парней уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Фото: УМВД по Краснодару

Фото: УМВД по Краснодару

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы .

Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправных действиях указанных лиц, сообщите е по телефонам: 8(861) 268-40-45 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по экологии
На Кубани два предприятия получили займы по программе «Приоритет»
На Кубани местный житель обвиняется в хищении муниципального земельного участка
На въезде в Краснодар в ДТП погиб 24-летний парень
В Краснодаре открылась выставка «Кубаньпродэкспо»
В Щербиновском районе отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину
В Темрюке в спальню к пенсионерке заползла змея
В Краснодаре мужчина, находившийся в федеральном розыске, вынес 70 шоколадок из гипермаркета
В Новороссийске руководитель предприятия обвиняется в неуплате налогов
В Краснодаре пройдет первый тур чемпионата России по регби-7
Из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей
В Белоглинском районе задержали мужчину, который проглотил пакетик с «солью»
Кубанские спортсменки выиграли «серебро» на чемпионате России по керлингу
В Сочи таможенники не дали вывезти валюту в Израиль
В Новороссийске отремонтируют корабль-музей «Михаил Кутузов»
В Краснодаре задержали парней, которые похитили из магазина 40 мобильных телефонов
На Кубани подвели итоги отопительного сезона
«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в Нур-Султане
Финал юниорской баскетбольной лиги НБА прошел в Краснодаре
В Краснодаре наградили сотрудников Росгвардии
В Краснодаре проверят системы оповещения населения