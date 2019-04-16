В Краснодаре задержали уличных грабителей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-16T11:37:41+03:00

Они избили местного жители и похитили его телефон [фото]

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В дежурную часть Краснодара обратился 20-летний парень. Он рассказал, ночью на Красной к нему подошли двое неизвестных и потребовали отдать мобильный телефон. Получив отказ, злоумышленники избили краснодарца. А после забрали смартфон.

Фото: УМВД по Краснодару

- Полицейские установили маршрут злоумышленников и поймали их в съемной квартире на улице Чайковского. Задержанными оказались 18-летние парни из Гулькевичского района. Они признались, что сдали чужой телефон в комиссионный магазин, а 5 000 рублей уже потратили, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Выяснилось, что один из парней уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Фото: УМВД по Краснодару

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы .

Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправных действиях указанных лиц, сообщите е по телефонам: 8(861) 268-40-45 или 102

ИСТОЧНИК KP.RU