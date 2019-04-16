На въезде в Краснодар в ДТП погиб 24-летний парень
Под Краснодаром утром 16 апреля в 05:05 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, авария случилась на подъездной дороге со стороны поселка Лазурного в сторону станицы Новотитаровской. 24-летний водитель машины марки «ВАЗ-2107» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящую у обочины иномарку марки Volkswagen Jetta, - рассказали в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
В результате водитель отечественной легковушкой погиб на месте, а 33-летний мужчина, который управлял иномаркой, был госпитализирован.
Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, 15 апреля около 20:00 в районе 5-го километра автодороги село Екатериновка – хутор Красный Дар произошло дорожно-транспортное происшествие. Отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину. Пешехода с травмами госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU