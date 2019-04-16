2019-04-16T11:51:25+03:00
Происшествия

На въезде в Краснодар в ДТП погиб 24-летний парень

Еще одного участника аварии госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОБ ДПС ГИБДД по КраснодаруФото: ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару
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Под Краснодаром утром 16 апреля в 05:05 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, авария случилась на подъездной дороге со стороны поселка Лазурного в сторону станицы Новотитаровской. 24-летний водитель машины марки «ВАЗ-2107» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоящую у обочины иномарку марки Volkswagen Jetta, - рассказали в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате водитель отечественной легковушкой погиб на месте, а 33-летний мужчина, который управлял иномаркой, был госпитализирован.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, 15 апреля около 20:00 в районе 5-го километра автодороги село Екатериновка – хутор Красный Дар произошло дорожно-транспортное происшествие. Отечественная легковушка сбила 54-летнего мужчину. Пешехода с травмами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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