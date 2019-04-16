2019-04-16T12:08:59+03:00
Происшествия

На Кубани местный житель обвиняется в хищении муниципального земельного участка

Для этого он использовал заведомо подложный документ
Александра ПОДУШКО
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На Кубани местный житель обвиняется в хищении муниципального земельного участкаНа Кубани местный житель обвиняется в хищении муниципального земельного участкаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В декабре 2013 года краснодарец обманул сотрудников Управления Росреестра по краю. Он на основании подложных документов зарегистрировал право собственности на муниципальный земельный участок стоимостью более 5 миллионов рублей.

- Раскрыли земельную аферу силовики. Расследование проводилось следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, в особо крупном размере). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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