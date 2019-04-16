На Кубани два предприятия получили займы по программе «Приоритет»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-16T12:24:10+03:00

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Предприятия легкой промышленности края получили первые займы по программе «Приоритет». Двум кубанским производителям уже выделили 12,5 миллионов рублей.

- Займы под 1 процент предоставят швейным фабрикам «Красар» и «Белара». Они получат 5,5 миллионов и 7 миллионов рублей соответственно. Благодаря поддержке краевого Фонда развития промышленности они смогут приобрести сырье и расходные материалы для производства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Инициатором разработки программы «Приоритет» выступил вице-губернатор Василий Швец.

Поддержат также предприятие по производству упаковки и деревянной тары «Титан» в рамках программы финансирования «Бизнес оборот». Ему выделят 20 миллионов рублей под 4% годовых сроком до двух лет.

Напомним, из бюджета Краснодара на освещение улиц Гидростроя выделят более 14 миллионов рублей. Такое решение было принято на 72 заседании городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU