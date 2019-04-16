В Сочи проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по экологии

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-16T12:37:55+03:00

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В городе-курорте проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по экологии. Итоги интеллектуального конкурса подведут 20 апреля.

- Ежегодно во всех этапах Всероссийской олимпиады по экологии принимают участие более 6 миллионов человек. В этом году свои знания продемонстрируют более 230 учащихся из 71 региона страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Край представят двое кубанских школьников. Это ученик 11 класса школы № 40 Новороссийска Никита Трошин и жительница Краснодара Варвара. Она учится в 9 классе.

Для всех участников подготовили культурную программу. Школьники побывают в Дендрарии, Олимпийском парке и на Красной Поляне.

Победители и призеры соревнований получат льготы при поступлении в ВУЗы. Из их числа сформируют национальную сборную России на международные интеллектуальные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU