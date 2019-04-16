В Успенском районе иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Вчера, 15 апреля, в Успенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 43-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Хендай». Она превысила скорость и наехала на 15-летнего велосипедиста. Он двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части.
- В результате аварии подростка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу Армавира, где он через несколько часов скончался. Защитной амуниции, шлема и световозвращающих элементов у него не было, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, под Краснодаром утром 16 апреля в 05:05 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель отечественной легковушкой погиб на месте, а 33-летний мужчина, который управлял иномаркой, был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU