В Успенском районе иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-16T12:49:56+03:00

Его с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где он через несколько часов скончался

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Вчера, 15 апреля, в Успенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 43-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки «Хендай». Она превысила скорость и наехала на 15-летнего велосипедиста. Он двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части.

- В результате аварии подростка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу Армавира, где он через несколько часов скончался. Защитной амуниции, шлема и световозвращающих элементов у него не было, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, под Краснодаром утром 16 апреля в 05:05 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель отечественной легковушкой погиб на месте, а 33-летний мужчина, который управлял иномаркой, был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU