Красноармейское отделение ПАО «ТНС энерго Кубань» вновь открыто для клиентов

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-16T13:13:51+03:00

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Весеннее обновление сейчас не только у природы, но и в офисах гарантирующего поставщика электроэнергии – «ТНС энерго Кубань». После капитального ремонта уже открылся производственный участок Красноармейского района в станице Полтавской. Одноэтажное здание 1956 года постройки в собственность энергосбытовой компании было приобретено в начале 2000 года, до этого времени там располагалась местная библиотека. За 63 года в здании проводились только косметические ремонты, центр обслуживания клиентов требовал внимания строителей.

На время пыльных работ энергетикам пришлось переехать в другое помещение, но ради дальнейшего комфорта стоило потерпеть.

В здании на Красной, 147 фронт работ был объемный: рабочие восстанавливали крыльцо, соорудили навес, кабинеты сотрудников объединили в один рабочий зал. Теперь в центре обслуживания клиентов для юридических лиц работает 4 окна, еще 3 для обслуживания – физических лиц и отдельное окно – касса. Систематизировать очередь помогает установленный терминал. Теперь заключить договор, оплатить уже потребленную услугу или решить вопросы энергоподачи можно в комфортных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU