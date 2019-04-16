Евгений Первышов провел встречу с Послом ФРГ

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-16T13:12:21+03:00

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Официальный прием немецкой делегации прошел 16 апреля в администрации Краснодара. На встрече обсудили перспективы развития международного сотрудничества городов России и Германии.

- Мы продолжаем развивать наши отношения в самых разных направлениях. На высоком уровне прошла конференция городов-побратимов России и Германии в июне 2017 года. Наши совместные проекты получили самую высокую оценку на международном уровне, - сказал Евгений Первышов.

- На мероприятии также присутствовали региональный уполномоченный Посольства ФРГ в Москве по Краснодарскому краю Томас Хубер, помощник главы Краснодара Евгений Горобец, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На деловой встрече обсудили возможности дуального обучения. Такая система уже успешно реализуется в Германии. Она предполагает изучение теоретической части в школах, а практической - на предприятиях или в мастерских учреждений среднего профессионального образования.

Участники встречи поговорили и об использовании немецкого опыта в транспортной сфере, системе утилизации отходов, а также в области возобновляемых источников энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU