СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-16T13:23:25+03:00

В Брюховецком районе мужчина украл у пенсионера 27 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

За воровство его могут осудить на пять лет

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В полицию Брюховецкого района обратился 81-летний пенсионер. Он рассказал о том, что из его дома похитили 27 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили круг лиц, которые недавно приходили в гости к пожилому мужчине. По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 44-летнего знакомого заявителя.

- Его доставили в отдел полиции, где злоумышленник пояснил, что похищал деньги у старика в течение нескольких месяцев, когда находился у него в гостях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару.

В отношении 44-летнего жителя станицы Чепигинской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчина может провести в тюрьме до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU