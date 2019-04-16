"Сочи Парк" начинает международное архитектурное первенство

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-16T14:26:46+03:00

К участию приглашаются проектные организации, архитектурные мастерские, а также индивидуальные участники

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17 апреля первый тематический парк страны запускает международное архитектурное первенство для профессиональных архитекторов «Сочи Парк 2019». К участию приглашаются проектные организации, архитектурные мастерские, а также индивидуальные участники с соответствующим опытом работы и разрешительной документацией на производство работ.

Организатор первенства: АО «Сочи-Парк»

Объект: эскизный проект Гостиничного комплекса 5*

Срок проведения первенства: 17 апреля - 10 июня.

Заявки на участие принимаются: с 17 апреля по 1 мая.

Номинация первенства: «Лучший эскизный архитектурный проект».

Главный приз: 1 000 000 рублей

Фото: "Сочи Парк"

Цель первенства, организованного АО «Сочи-Парк», - получить знаковые градостроительные и архитектурные проектные решения и выявить лучшие идеи.

Участникам предлагается создать уникальный эскизный проект застройки территории площадью 10 га на берегу Черного моря в городе Сочи, а именно Гостиничный комплекс 5*, включая аквапарк, огромную зеленую территорию и другие объекты, в том числе рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Организаторы ставят амбициозные задачи. Среди них - выявление знакового архитектурного решения, связывающего существующие зоны олимпийского наследия Имеретинской низменности и одновременно реализация эргономичного проекта с использованием экологичных конструкций и материалов российского производства.

Победитель первенства «Сочи Парк 2019» получит денежный приз и право на привлечение в качестве подрядчика на проведение проектных работ на следующих этапах.

Участие в первенстве бесплатное. Информационный спонсор первенства - Союз архитекторов России.

Полные правила, положение о первенстве и информация об организаторах: на сайте https://www.sochipark.ru/arch

Телефон для справок: 8 (938) 472-38-02.

Электронная почта первенства: Zakupki@sochi-park.ru

ИСТОЧНИК KP.RU