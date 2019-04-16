На Кубани Радоница традиционно будет не рабочей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-16T14:37:51+03:00

Православный праздник в этом году выпадает на 7 мая

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7 мая в Краснодарском крае объявлено нерабочим днем. Такое постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу.

– В связи с установившейся на Кубани традицией поминовения усопших 7 мая объявлено нерабочим днем, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, муниципальным властям поручено обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий. Силовым ведомствам рекомендовали разработать и принять необходимые меры для обеспечения правопорядка во время мероприятий.

Стоит отметить, что в Краснодаре на Радоницу традиционно на линии выходят дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы, которые курсируют в сторону городского кладбища. Подобные меры предпринимают и в других муниципалитетах Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU