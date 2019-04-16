В Краснодарском крае двух мужчин обвиняют в убийстве

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-16T15:11:14+03:00

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Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18 и 50-летнего местных жителей. Их обвиняют в причинении телесных повреждений местному жителю, повлекших его смерть.

- Как установило следствие, ночью 13 апреля 2019 года потерпевший распивал спиртные напитки со своим 47-летним знакомым у себя дома по улице Урупской в хуторе Покровском. К нему в домовладение проникли двое местных жителей, которые стали предъявлять хозяину претензии. В ходе возникшей ссоры злоумышленники нанесли потерпевшему и его гостю несколько ударов руками, ногами, а также стеклянными бутылками в область головы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем нападавшие ушли, а потерпевшие, опасаясь повторного нападения, спрятались в заброшенном доме на ул. Заречной. 15 апреля от полученных травм потерпевший скончался. Его друг в данный момент находится в больнице.

Злоумышленников задержали, они находятся под стражей. Назначено проведение необходимых экспертиз, по результатам которых будет установлена степень тяжести повреждений, нанесенных потерпевшему. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU