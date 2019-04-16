Жителей Кубани приглашают поучаствовать в антикоррупционном конкурсе

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-16T15:33:48+03:00

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Жителей Кубани приглашают принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Заявку можно подать с 1 июня по 1 октября 2019 г.

- Данный конкурс поможет привлечь внимание к проблеме взяточничества. Ожидается, что в работах найдут отражение современные действия государственных структур по противодействию коррупции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В Международном конкурсе, помимо россиян, принимают участие граждане стран, входящих в Межгосударственный совет по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС.

Подать заявку могут молодые люди от 14 до 35 лет. Организаторы ждут от них плакатов и видеороликов на антикоррупционную тему. Ожидается, что награждение победителей пройдет 9 декабря - в Международный день борьбы с коррупцией.

Подробности можно найти на официальном сайте конкурса anticorruption.life.

ИСТОЧНИК KP.RU