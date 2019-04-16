В Краснодарском крае ищут пропавшую женщину
Кубанские полицейские продолжают поиски 44-летней жительницы Краснодара Елены Важливцевой. Она вышла из дома на улице Восточно-Кругликовской, 79 в Краснодаре 2 февраля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
- Рост женщины составляет 165 см, телосложение среднее, волосы прямые темные до плеч, зеленые глаза. По предварительным данным она могла быть одета в темное пальто и черные штаны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Елена Важливцева. Фото: пресс-службы УМВД по Краснодару
Добавим, по факту исчезновении женщины краевым следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU