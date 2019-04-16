В Краснодарском крае ищут пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-16T16:06:22+03:00

По оперативным данным Елена Важливцева может находиться на территории Кубани

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Кубанские полицейские продолжают поиски 44-летней жительницы Краснодара Елены Важливцевой. Она вышла из дома на улице Восточно-Кругликовской, 79 в Краснодаре 2 февраля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

- Рост женщины составляет 165 см, телосложение среднее, волосы прямые темные до плеч, зеленые глаза. По предварительным данным она могла быть одета в темное пальто и черные штаны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Елена Важливцева. Фото: пресс-службы УМВД по Краснодару

Добавим, по факту исчезновении женщины краевым следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU