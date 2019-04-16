2019-04-16T16:46:30+03:00
Происшествия

На Кубани задержали «черного лесоруба»

Мужчина уничтожил деревьев на 25 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который занимался незаконной вырубкой деревьев ценных пород. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб, который оценивается в 25 млн рублей.

- Злоумышленник, совместно с подельниками промышлял незаконной вырубкой древесины на территории Туапсинского района. Благодаря полученной оперативной информации, их удалось задержать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Его расследование продолжается.

Стоит отметить, что за приобретение нелегально добытой древесины могут ввести административную ответственность. С такой инициативой Краснодарский край планирует выйти на федеральный уровень в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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