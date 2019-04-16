2019-04-16T17:47:01+03:00
Спорт

Кубанские стрелки стали призерами Всероссийских соревнований

Они привезли из Казани 4 медали
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Казани состоялись два Всероссийских юношеских турнира – по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В них участвовали более 300 стрелков до 17 лет из 34 регионов России.

- Кубань на соревнованиях представляли 12 спортсменов. На их счету четыре награды – по одному «золоту» и «серебру», а также две «бронзы», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края

Также кубанские спортсмены стали третьими в общекомандном зачете по олимпийским упражнениям.

Добавим, в кубанской столице пройдет первый тур чемпионата России по регби-7. Всероссийские соревнования состоятся 20 и 21 апреля. В этом сезоне чемпионат разбит на четыре тура. Первый из них пройдет на стадионе «Труд».

Встретятся 12 команд: «Кубань», «Красный Яр», «Слава», «Металлург», «Нарвская Застава», «Булава», «Локомотив», «Енисей-СТМ», «Стрела», «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Дубль» и сборная Краснодарского края, которая заменила снявшуюся казанскую «Энергию».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанское вино и шампанское пользуется популярностью за рубежом
В Сочи осудили застройщика-мошенника
На Кубани задержали «черного лесоруба»
В Краснодарском крае ищут пропавшую женщину
Жителей Кубани приглашают поучаствовать в антикоррупционном конкурсе
В Краснодарском крае двух мужчин обвиняют в убийстве
На Кубани Радоница традиционно будет не рабочей
На Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды
ВТБ открыл доступ к биржевым торгам иностранными ценными бумагами
В Краснодаре проходят командно-штабные учения по ликвидации ЧС
"Сочи Парк" начинает международное архитектурное первенство
В Брюховецком районе мужчина украл у пенсионера 27 тысяч рублей
Евгений Первышов провел встречу с Послом ФРГ
Красноармейское отделение ПАО «ТНС энерго Кубань» вновь открыто для клиентов
В Успенском районе иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
В Сочи проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по экологии
На Кубани два предприятия получили займы по программе «Приоритет»