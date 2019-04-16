Кубанские стрелки стали призерами Всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-16T17:47:01+03:00

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В Казани состоялись два Всероссийских юношеских турнира – по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В них участвовали более 300 стрелков до 17 лет из 34 регионов России.

- Кубань на соревнованиях представляли 12 спортсменов. На их счету четыре награды – по одному «золоту» и «серебру», а также две «бронзы», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края

Также кубанские спортсмены стали третьими в общекомандном зачете по олимпийским упражнениям.

Добавим, в кубанской столице пройдет первый тур чемпионата России по регби-7. Всероссийские соревнования состоятся 20 и 21 апреля. В этом сезоне чемпионат разбит на четыре тура. Первый из них пройдет на стадионе «Труд».

Встретятся 12 команд: «Кубань», «Красный Яр», «Слава», «Металлург», «Нарвская Застава», «Булава», «Локомотив», «Енисей-СТМ», «Стрела», «ВВА-Подмосковье», «ВВА-Дубль» и сборная Краснодарского края, которая заменила снявшуюся казанскую «Энергию».

ИСТОЧНИК KP.RU