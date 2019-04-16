В Сочи осудили застройщика-мошенника
Сочинский суд вынес приговор застройщику, который обманул дольщиков на 280 млн рублей. Он отправиться в колонию общего режима на 11 лет.
- Как установило следствие, мужчина привлекал денежные средства граждан, проживающих в Ставропольском крае, Московской, Иркутской, Самарской областей и других регионов России. Он обещал дольщикам квартиры в домах на улицах Плеханова, Волжской, Полтавской и Вишневой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В итоге, от противоправной деятельности мошенника пострадали почти 200 человек. В данный момент приговор в законную силу не вступил. Имущество осужденного находится под арестом для последующей реализации с целью возмещения нанесенного материального ущерба.
Напомним, на Кубани сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД задержали 48-летнего директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александра Богомаза. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU