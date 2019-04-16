Кубанское вино и шампанское пользуется популярностью за рубежом
В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил развитие двухстороннего сотрудничества региона и Федеративной Республики с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Рюдигером фон Фричем.
- В данный момент представители кубанского и германского бизнес-сообщества реализуют большое количество совместных проектов в транспорте, медицине, промышленности и торговле, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также очень большие перспективы в развитии сотрудничества в сфере виноделия. В данный момент Кубань заинтересована в расширении списка экспортеров местных вин. Сейчас идет оформление документов для поставки в Германию первых в этом году 10 тысяч бутылок вина и шампанского.
Также Краснодарский край рассчитывает увеличить число туристов, прибывающих на отдых из Германии. В 2018 году регион посетили порядка 7,5 тысяч гостей из ФРГ.
ИСТОЧНИК KP.RU