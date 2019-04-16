2019-04-16T19:23:22+03:00
Экономика

Кубанское вино и шампанское пользуется популярностью за рубежом

Сейчас к отправке в Германию готовят 10 тысяч бутылок алкогольных напитков
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил развитие двухстороннего сотрудничества региона и Федеративной Республики с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Рюдигером фон Фричем.

- В данный момент представители кубанского и германского бизнес-сообщества реализуют большое количество совместных проектов в транспорте, медицине, промышленности и торговле, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также очень большие перспективы в развитии сотрудничества в сфере виноделия. В данный момент Кубань заинтересована в расширении списка экспортеров местных вин. Сейчас идет оформление документов для поставки в Германию первых в этом году 10 тысяч бутылок вина и шампанского.

Также Краснодарский край рассчитывает увеличить число туристов, прибывающих на отдых из Германии. В 2018 году регион посетили порядка 7,5 тысяч гостей из ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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