В Краснодаре вновь ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-16T20:06:06+03:00

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В Краснодаре 20 апреля пройдет ежегодный парад исторических отделов Кубанского казачьего войска. Он начнется с молебна, который проведут перед собором Александра Невского. Затем казаки строем пройдут по главной улице города Красной до Главной городской площади, где в полдень начнется парад. Из-за подготовки к мероприятию и в день его проведения на ряде центральных улиц будет ограничено движение и парковка транспортных средств.

— Казачий парад каждый год собирает тысячи зрителей. Из-за этого принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности жителей и гостей города, а также его участников, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Ограничения движения транспорта будут вводить на отдельных участках улиц краевого центра с 17-го по 20 апреля.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Напомним, закон «О реабилитации репрессированных народов» подписан 26 апреля 1991 года. С того времени началось возрождение казачества, в том числе и на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU