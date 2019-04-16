Погибшую от рук матери четырехлетнюю девочку похоронят 17 апреля на городском кладбище Анапы

16 Апр 22:49 2019-04-16T22:53:59+03:00

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Стала известна дата прощания с девочкой, убитой в станице Гостагаевской. Родные простятся с четырехлетней Олей в среду, 17 марта.

- Похороны малышки пройдут на городском кладбище Анапы, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» один из родственников семьи.

Напомним, трагедия произошла днем 14 апреля. Во время посиделок в гостях 36-летняя Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор, а затем хладнокровно зарезала. Девочку спасти не удалось.

Что заставило женщину убить свое любимое дитя, предстоит выяснить следователям. Но на допросе Вероника обмолвилась, что услышала странные голоса, которые и приказали ей схватиться за нож. Известно, что женщина страдала шизофренией, более того - наблюдалась у врача.

Сразу после расправы ее задержали. В ближайшее время женщину отправят на проведение психолого-психиатрической экспертизы.

- 16 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемой - ее заключили под стражу, - сообщили «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU